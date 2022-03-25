В качестве гарантов безопасности Киев хочет видеть членов СБ ООН

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак в пятницу, 25 марта заявил, что Украина хочет включить членов Совета безопасности (СБ) ООН, а также еще несколько стран в список гарантов своей безопасности, – сообщает ТАСС со ссылкой на грузинский телеканал Формула.

Сообщается, что в интервью грузинскому телеканалу Ермак заявил: «Сегодня у Украины есть полное право не только быть лидером в нашем регионе, но и стать основателем и одним из ключевых игроков новой системы. В качестве гарантов для нас могли бы выступить постоянные члены Совета Безопасности ООН. К этому списку мы также добавили бы Турцию, Германию, Канаду, Израиль».

«Италия также выразила желание стать гарантом безопасности Украины. Не исключено, что к этому процессу могут подключиться и соседние с Украиной страны», – добавил Ермак.

Глава офиса украинского президента также заявил, что специальная военная операция на Украине показала недееспособность существующей системы безопасности мира и Европы.

«Структура гарантий безопасности для Украины сегодня является основным вопросом, потому что до и после начала этой войны всем стало понятно, что все существующие системы мировой и европейской безопасности полностью разрушены. Мы все должны построить с нуля», – заявил Андрей Ермак.

Киев, Иван Бабурин

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