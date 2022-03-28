Генерал-лейтенант Кадыров прибыл в Мариуполь

Глава Чечни Рамзан Кадыров, получивший звание генерал-лейтенанта в понедельник, 28 марта, прибыл в Мариуполь для поднятия духа бойцов, – сообщают СМИ.

Председатель парламента Чеченской республики Магомед Даудов сообщил в соцсетях, что президентом России Владимиром Путиным Кадырову присвоено воинское звание генерал-лейтенанта.

По данным телеканала ЧГТРК «Грозный», в Мариуполе глава Чечни провел встречу с командующим 8-й гвардейской общевойсковой армии генералом Мордвичевым.

В свою очередь, министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев сообщил следующее: «Проведены на месте встреча и совещание с командующим восьмой армии и с командирами спецподразделений из Чеченской Республики. Дополнительно подкорректирована и разработана дальнейшая стратегия действий бойцов из Чеченской Республики. Эта информация главой Чеченской Республики доведена до начальника генштаба РФ и до командующего национальной гвардии с тем, чтобы в ближайшие дни освободить Мариуполь».

Дудаев также сказал, что Кадыров прибыл в Мариуполь «с целью поднять боевой дух бойцов» и передать техническое оборудование.

«Сейчас близится основная развязка в Мариуполе. В ближайшие дни город будет взят и очищен от националистов. И, собственно говоря, именно поэтому Рамзан Ахматович и приехал в Мариуполь – пообщаться поднять боевой дух, оснастить ребят дополнительно технически, подкорректировать и доработать стратегию дальнейших действий на пару дней с тем, чтобы освободить Мариуполь», – заявил министр Чечни по национальной политике Дудаев.

Москва, Иван Бабурин

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