Байден попросил конгресс выделить на помощь Украине почти 700 миллионов долларов

Президент США Джозеф Байден в понедельник, 28 марта, призвал конгресс обеспечить новые ассигнования на военную, экономическую и гуманитарную помощь Украине в рамках бюджета на 2023, – сообщает РИА Новости.

Сообщается, что проект бюджета США на 2023 год предполагает выделение $773 млрд. на нужды министерства обороны и на помощь Украине – $682 млн.

Как говорится в сопроводительных справочных материалах, средства будут выделены на «противодействие злонамеренному российскому влиянию» удовлетворение потребностей страны в сфере безопасности, кибербезопасности, энергетики, борьбы с дезинформацией, макроэкономической стабилизации и на укрепление основ гражданского общества.

Вашингтон, Иван Бабурин

© 2022, РИА «Новый День»