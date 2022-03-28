Украинская разведка заявила о своих шпионах в Кремле

Начальник главного управления разведки министерства обороны Украины Кирилл Буданов заявил, что у Киева есть шпионы в Кремле, – сообщает журнал Coffee or Die.

Кроме того, в интервью изданию Буданов заявил: «Мы также знаем, что происходит в топливной сфере России и отслеживаем все инновации вооружения».

Глава украинской разведки также сказал, что армия готова к длительной войне, но нуждается в истребителях и системе противовоздушной и противоракетной обороны.

«Мы стоим и можем долго стоять. Мы к этому готовы. Мы освободим все временно оккупированные территории Украины. Но нам нужна помощь. Нам нужны серьезные системы противовоздушной и противоракетной обороны, артиллерийские системы калибра 155 мм и более, а также боевая авиация», – сказал Буданов.

Начальник главного управления разведки также сообщил изданию, что украинская армия нуждается в истребителях пятого поколения, поскольку на данный момент россияне имеют большое количество истребителей четвертого поколения, в несколько раз превосходящие силы и способности украинской авиации.

«Если западные партнеры предоставят современное вооружение, о котором просит украинская сторона, то украинцы скорее остановят наступление российских войск и обеспечат мир в регионе», – сказал Кирилл Буданов.

Как напоминает украинское издание Страна.uа., ранее Буданов заявлял, что украинская разведка совместно с лесниками и охотниками готовит «мощную партизанскую борьбу в тылу российских войск».

Киев, Иван Бабурин

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