В районе Мариуполя сбит вертолет, отправленный для эвакуации нацистов «Азова»*

Официальный представитель министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков на брифинге в понедельник, 28 марта, заявил, что в районе Мариуполя, в пяти километрах от береговой черты над Азовским морем, сбит украинский вертолет Ми-8, направлявшийся для экстренной эвакуации бросивших своих подчиненных командиров нацбатальона «Азов»*.

Кроме того, представитель минобороны РФ сообщил, что в течение суток оперативно-тактической поражен 41 военный объект Украины, в том числе были уничтожены две установки реактивной системы залпового огня, одна станция радиоэлектронной борьбы, два полевых склада боеприпасов и 24 опорных пункта и района сосредоточения украинской боевой техники.

«Российской авиацией и средствами противовоздушной обороны в течение дня 28 марта сбиты в воздухе еще три самолета военно-воздушных сил Украины: два Су-24 – западнее населенного пункта Коростень в Житомирской области и один Су-25 – над населенным пунктом Дружковка в Донецкой области, в районе населенного пункта Чернобаевка сбит один украинский беспилотный летательный аппарат», – сообщил также Конашенков.

Кроме того, генерал-майор Конашенков сказал, что высокоточными крылатыми ракетами морского базирования «Калибр» уничтожены крупные склады с боеприпасами в районах населенных пунктов Ушомир и Веселовка Житомирской области, с которых осуществлялось снабжение группировки украинских войск в пригороде Киева.

«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 123 самолета и 74 вертолета, 309 беспилотных летательных аппаратов, 1721 танк и другие боевые бронированные машины, 172 установки реактивных систем залпового огня, 721 орудие полевой артиллерии и миномет, а также 1568 единиц специальной военной автомобильной техники», – сообщил на брифинге официальный представитель минобороны России.

*Организация признана террористической и запрещена в России

Москва, Иван Бабурин

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