Байден: слова о Путине были выражением личного возмущения

президент США Джозеф Байден в понедельник, 28 марта, заявил, что у США нет политики смены руководства России, а его слова о Путине были выражением личного возмущения, – сообщают СМИ.

Также сообщается, что Байден считает, что его заявления о Путине не осложнят дипломатического взаимодействия и не приведут к эскалации на Украине.

Что касается возможности встречи с Владимиром Путиным, президент США заявил: «Это зависит от того, о чем российский президент захочет говорить».

В свою очередь Bloomberg пишет, что риторика президента США Джо Байдена в адрес российского лидера Владимира Путина вызвала резкое недовольство ближайших партнеров страны, многим западным политикам не понравились недипломатичные высказывания главы Белого дома в адрес российского лидера.

Отмечается, что президент Франции Эммануэль Макрон и правительство Великобритании «постарались дистанцироваться» от слов Байдена. Макрон, комментируя заявление американского лидера, отметил, что «не позволил бы себе такого».

Ранее в понедельник, 28 марта, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал избегать действий и риторики вокруг Украины, ведущих к эскалации, когда генсека международной организации попросили прокомментировать высказывания Джо Байдена о президенте России Владимире Путине.

«Я думаю, что нам нужна деэскалация. Военная деэскалация и деэскалация в риторике», – сказал Антониу Гутерриш.

В ходе визита в Варшаву 26 марта Байден, говоря о российском президенте Владимире Путине, выступил с утверждением, что «этот человек не может оставаться у власти». 28 марта представитель Госдепартамента США пояснил, что высказывания Байдена об отстранении президента России были сделаны на эмоциях и не отражают официального политического курса Белого дома.

Вашингтон, Иван Бабурин

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