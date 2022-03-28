Минобороны РФ: Украинские мины по-прежнему угрожают судоходству вдоль побережья причерноморских государств

Начальник Национального центра управления обороной (НЦУО) Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев на брифинге в понедельник, 28 марта, заявил, что в акваториях Черного, Азовского и Средиземного морей сохраняется угроза дрейфа сорванных с якоря украинских мин.

Генерал-полковник Мизинцев заявил, что «со стороны Российской Федерации принимается весь комплекс исчерпывающих мер по обеспечению гражданского судоходства в акваториях Черного, Азовского и Средиземного морей».

Также начальник НЦУО сказал: «В проливе Босфор, а также в Черном море у границы с Болгарией турецкой стороной обнаружены две из таких мин. Только по счастливой случайности, а также благодаря бдительности и высокому профессионализму турецких специалистов мины обезврежены, и проходящие через черноморские проливы суда не пострадали».

Москва, Иван Бабурин

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