Шольц: ЕС защитит Швецию в случае нападения России

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил в понедельник, что Швеция «может рассчитывать» на то, что другие европейские страны придут на ее защиту в случае нападения России, даже несмотря на то, что страна не является членом военного альянса НАТО, – сообщает Politico.

Издание пишет, что в ходе совместной пресс-конференции в Стокгольме с премьер-министром Швеции Магдаленой Андерссон в Берлине, Шольц заявил, что ЕС включил пункт о взаимопомощи в свой основной договор.

«К этому пункту отнесутся очень серьезно, если дело дойдет до нападения на Швецию. Когда дойдет до дела, на него можно будет положиться», – заявил Шольц.

Военная спецоперация России на Украине вызвала в Швеции и Финляндии опасения, что они могут стать следующей целью нападения Москвы, тем более что ни одна из этих стран не является членом НАТО, в основе которого лежит пакт о взаимной обороне. Однако остается открытым вопрос о том, сколько ЕС может сделать для защиты Швеции, учитывая, что, в отличие от НАТО, Соединенные Штаты или Великобритания в его состав не входят, – пишет Politico.

В статье ЕС говорится, что если член Евросоюза стал жертвой «вооруженной агрессии на его территории», другие государства «обязаны оказывать помощь и содействие всеми имеющимися в их силах средствами».

Выступая вместе с Шольцем на пресс-конференции в понедельник, Андерссон дала понять, что такая помощь должна включать и военную, если это необходимо. Она заявила, что Швеция со своей стороны предложит такую ​​помощь, если другой член ЕС подвергнется нападению.

«С тех пор, как мы вступили в ЕС, мы больше не являемся нейтральными, потому что есть пункт о солидарности. Поэтому, если страна ЕС подверглась бы нападению или там был кризис, мы больше не являясь нейтральными, поддержали бы эту страну. Это может включать и отправку войск», – заявила Андерссон.

Отвечая на вопрос о возможном членстве в НАТО, Андерссон сказала, что Швеция увидела, что «ситуация с безопасностью изменилась и политические партии в стране сейчас обсуждают последствия этого».

«В зависимости от исхода этих дебатов мы увидим, как лучше всего будет для Швеции», – заявила премьер-министр Швеции.

Шведская социал-демократическая партия Андерссона до сих пор скептически относилась к вступлению в НАТО.

Стокгольм, Иван Бабурин

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