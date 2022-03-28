В России и Белоруссии свою деятельность приостановило агентство Bloomberg

Компания Bloomberg в понедельник, 28 марта, сообщила о приостановке деятельности в России и Белоруссии из-за спецоперации России на Украине, – сообщает РИА Новости.

На сайте агентства говорится: «Bloomberg LP, материнская компания Bloomberg, приостановила деятельность в России и Белоруссии. Пользователи в двух странах не смогут получить доступ к новостному терминалу агентства, электронным торговым площадкам и другим данным».

Ранее в понедельник Bloomberg в письме РИА Новости в процессе перезаключения договора на предоставление доступа к терминалу сообщило, что компания в настоящее время «не предлагает услуг новым или существующим клиентам в России».

Терминалы Bloomberg предоставляют доступ к системе торговли ценными бумагами и к информации о ценах на мировых биржах и внебиржевых рынках.

Информационное агентство Bloomberg сообщило 5 марта о том, что приостанавливает в России работу своих журналистов. Решение было принято из-за принятия закона об уголовном наказании и крупных штрафах за фейки о действиях Вооруженных сил РФ, их дискредитацию, а также за призывы к санкциям против России.

Вашингтон, Иван Бабурин

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