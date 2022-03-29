Польшу упрекнули в нежелании вводить санкции против России

Бывший глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что Варшава требует от других стран Евросоюза ввести санкции против России, но сама так и не приняла против Москвы никаких ограничительных мер в экономической сфере.

Польское правительство «наиболее громко призывает к санкциям, их должны вводить другие (страны – прим. ред.), в то время как российский уголь продолжает течь широким потоком через польскую границу», – заявил политик в эфире Radio ZET.

«Меня беспокоит, что в то время как Запад вводит болезненные санкции и для себя, я не могу припомнить, какие санкции ввела Польша, – добавил он.

Бывший министр отметил, что Варшава не предпринимает никаких действий в вопросе санкционного давления на Россию, ссылаясь на Конституцию.

«У нас море требований к остальной Европе (по вопросу введения антироссийских санкций – прим. ред.)… А когда речь идет о российских олигархах, они (польские власти – прим. ред.) говорят: «ах, нет, нет, ничего не поделаешь, потому что конституция», – посетовал бывший глава польской дипломатии.

Напомним, на прошлой неделе премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий предложил Евросоюзу приостановить выдачу виз всем россиянам в рамках санкций против РФ. Варшава уже приняла решение о временном прекращении выдачи виз российским гражданам.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ДНР и ЛНР в отражении украинской агрессии. Это решение стало причиной введения широмасштабных санкций против России со стороны США, ЕС и их союзников.

Варшава, Наталья Петрова

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