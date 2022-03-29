Президент Бразилии Жаир Болсонару госпитализирован

Президент Бразилии Жаир Болсонару был доставлен в понедельник вечером в военный госпиталь в Бразилиа для проведения анализов после плохого самочувствия, сообщает местная пресса.

67-летний Жаир Болсонару получил ножевое ранение в живот во время своей президентской кампании в 2018 году. С тех пор он страдает от повторяющихся проблем с кишечником. В понедельник вечером он отсутствовал на церемонии, организованной Республиканской партией, одной из поддерживающих его партий, котрая ранее объявила о его присутствии на мероприятии. «Я уверен, что с президентом все в порядке, мы просто проведем ему несколько тестов, поэтому его здесь нет», – заявил председатель партии Маркос Перейра.

Как сообщает новостной сайт G1, на церемонии присутствовала первая леди Мишель Болсонару, которая сказала, что ее муж «в порядке», а министр связи Фабио Фариа говорил о «недомогании». По данным G1, Жаиру Болсонару пришлось провести ночь в больнице. Президент не ответил на запросы AFP. «Мы молимся за господина президента», – написал в Твиттере министр культуры Марио Фриас.

Президент Бразилии дважды госпитализировался на несколько дней, в июле и январе 2021 года. Всему виной была непроходимость кишечника, от которой он вылечился без хирургического вмешательства. Он перенес как минимум четыре операции после того, как в 2018 году на него напал маньяк, чьи ножевые ранения пробили кишечник. Кроме того, президента оперировали по поводу камня в почках. Жаир Болсонару также заразился Covid-19 в июле 2020 года, но перенес болезнь легко.

Находясь у власти с 2019 года, Болсанару намерен баллотироваться на второй срок на президентских выборах в октябре следующего года. Последние опросы показывают, что он сильно проигрывает экс-президенту левых взглядов Луису Инасиу Луле да Силве.

Москва, Елена Васильева

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