Посол России в Варшаве Сергей Андреев во вторник, 29 марта, заявил, что в качестве ответной меры Россия заблокировала счета посольства Польши в Москве, – сообщает Интерфакс.

В эфире телеканала Россия-24 Андреев сказал: «Как раз сегодня появилось сообщение о том, что в качестве ответной меры заблокированы счета посольства Польши в Москве».

«Инициировала это польская сторона, ей и решать, заинтересована ли она в том, чтобы прекратили свою деятельность посольство России в Польше и, неизбежно, посольство Польши в Москве», – заявил посол России в Варшаве.

Напомним, что на прошлой неделе, польские власти приняли решение заморозить счета российского посольства в Варшаве. В Москве заявили, что ответят на эти действия польской стороны.

Кроме того, Польша объявила о высылке 45 российских дипломатов. Посол РФ в Варшаве тогда отметил, что Варшава не разрешит России заменить высланных сотрудников дипмиссии.

Москва, Иван Бабурин

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