Кадыров заявил, что Киев надо «забрать»

Глава Чечни генерал-лейтенант Рамзан Кадыров во вторник, 29 марта, заявил, что на Украине нужно завершать начатое и брать Киев, – сообщают СМИ.

Выступая на сборе вооруженных сил в Грозном, Кадыров заявил следующее: «Я заявляю, что надо завершить начатое, не останавливаться. Надо зайти в Киев и забрать Киев. Если нас оставили возле Киева, то я больше чем уверен, что мы зашли бы в Киев и навели бы порядок. Мы еще раз подтверждаем, что готовы выехать в любое место, чтобы выполнить любой приказ любой сложности».

Грозный, Иван Бабурин

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