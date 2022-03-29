Лондон не снимет санкции с России даже после прекращения огня

Великобритания заявила, что не будет снимать санкции с России после сегодняшних переговоров в Стамбуле, на которых российская сторона сказала, что решила сократить «военную активность» под Киевом и Черниговом, – сообщает британское издание Standart

Представитель премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, комментируя заявление шефа о том, что соглашения о прекращении огня на Украине будет недостаточно для отмены британских санкций против России, сказал: «Он имел ввиду, что давление на Путина должно быть усилено как за счет дальнейших экономических мер, так и за счет предоставления военной помощи Украине, чтобы гарантировать, что Россия полностью изменит свой курс».

Лондон, Иван Бабурин

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