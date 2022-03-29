МИД РФ: Отсутствие реакции БДИПЧ на издевательства украинских нацистов над российскими военнопленными является преступлением

Официальный представитель МИД России Мария Захарова во вторник, 29 марта заявила, что отсутствие реакции Совета Европы, ЕС и Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ на свидетельства осуществляемых ВСУ издевательств над российскими военнопленными преступно.

Захарова, отвечая на вопрос об игнорировании правозащитными структурами фактов издевательств украинскими боевиками над российскими военнопленными в своем комментарии написала: «Они молчат. Никак не реагируют на эти военные преступления и грубейшие нарушения международного гуманитарного права. Глаза им застилает русофобия. То же самое касается и брюссельских высокопоставленных еврочиновников. Обижать своих киевских подопечных они не хотят».

«В Страсбурге никто не ставит вопрос об исключении Украины из Совета Европы, хотя причин для этого предостаточно. Директор БДИПЧ Маттео Мекаччи весь свой гнев обращает только на Россию. Утеряны морально-нравственные ориентиры и политическая честность. О чем говорить с этими институтами? Такое молчание – это пособничество совершаемым злодеяниям. Пособничество – это тоже преступление», – заявила российский дипломат в своем комментарии.

Напомним, в понедельник, 28 марта, в сети интернет появились видеозаписи, на которых украинские нацисты издеваются над российскими военнослужащими, попавшими к ним плен.

Москва, Иван Бабурин

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