ДНР рассмотрит вопрос о вхождении в состав России

Глава ДНР Денис Пушилин во вторник, 29 марта заявил, что Донецкая народная республика рассмотрит вопрос о вхождении в состав России.

В Telegram-канале штаба территориальной обороны со ссылкой на главу ДНР Дениса Пушилина говорится: «Донецкая народная республика рассмотрит вопрос о вхождении в состав России после освобождения» всей своей территории».

Напомним, что ранее, 27 марта, глава ЛНР Леонид Пасечник также заявил о возможном присоединении Луганской Народной республики к России. По словам Пасечника, в ближайшее время на территории республики проведут референдум, «на котором народ реализует свое абсолютное конституционное право и выскажет свое мнение по поводу вступления в Россию».

Донецк, Иван Бабурин

© 2022, РИА «Новый День»