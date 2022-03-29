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NewDayNews.ru

Вторник, 29 марта 2022, 22:08 мск

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Нацисты на Украине готовят провокации с видео о массовых убийствах мирных жителей российскими войсками

Фото: РИА «Новый День»

Начальник Национального центра управления обороной (НЦУО) генерал-полковник Михаил Мизинцев во вторник, 29 марта заявил, что Киев приказал нацбатам подготовить постановочные видео о массовых убийствах мирных граждан, совершенных якобы российскими военными

Начальник НЦУО, в частности, заявил: «По свидетельствам сдавшихся в плен украинских военнослужащих в националистические батальоны систематически поступают указания от киевских властей на подготовку постановочных видеосюжетов о бесчинствах и массовых убийствах мирных граждан, мародерстве и разрушениях социальной инфраструктуры, совершенных якобы российскими военнослужащими».

«Особый цинизм националистов заключается в том, что для выполнения подобных заказов они идут на все, не жалея ни женщин, ни стариков, ни детей. Задача таких материалов – создание негативного информационного фона вокруг проведения специальной военной операции Вооруженными Силами России», – сказал генерал-полковник Мизинцев.

Москва, Иван Бабурин

© 2022, РИА «Новый День»

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