Отменена встреча министров обороны Вышеградской группы

Встреча министров обороны Вышеградской группы, запланированная на среду и четверг в Будапеште, была отменена во вторник, 29 марта, после того, как Польша и Чехия вышли из нее из-за «прохладной реакции Венгрии на военную спецоперацию России на Украине», – сообщает издание Politico.

Издание пишет, что в настоящее время Будапешт председательствует в Вышеградской группе, региональной платформе, объединяющей Польшу, Чехию, Венгрию и Словакию для обсуждения политического, оборонного и культурного сотрудничества.

Представитель министерства обороны Словакии Ярослав Най сообщил, что встреча была отменена Венгрией, и Словакия «приняла к сведению решение Венгрии отложить встречу».

Последние разногласия между четырьмя центральноевропейскими партнерами начались в прошлую пятницу, когда министр обороны Чехии Яна Чернохова отказалась от встречи.

«Я всегда поддерживала V4 и очень сожалею, что дешевая российская нефть для венгерских политиков важнее украинской крови», – написала Чернохова в Twitter.

Затем в понедельник, 28 марта, вечером польские СМИ сообщили, что Мариуш Блащак, министр обороны Польши, также пренебрежительно отнесется к этой встрече.

Заместитель главы министерства иностранных дел Польши Марцин Пжидач заявил в понедельник польскому телевидению, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан «совершает ошибку» в своем подходе к ситуации на Украине.

Несмотря на то, что Венгрия поддержала четыре раунда санкций ЕС против России в связи с ситуацией на Украине, она заявила, что любые меры, направленные против энергетики, или планы по размещению «миротворческой» миссии ЕС на Украине представляют собой, так называемую, красную линию. Кроме того, Будапешт отказался пропускать оружие на Украину через свою территорию.

Будапешт, Иван Бабурин

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