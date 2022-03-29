США готовы ужесточать уже введенные против России санкции

Директор по коммуникациям Белого дома Кейт Бедингфилд во вторник, 29 марта, заявила, что Соединенные Штаты рассматривают различные варианты дополнительных санкций в отношении России, в том числе расширение уже введенных ограничений и их ужесточение, – сообщает ТАСС.

Бедингфилд прокомментировала заявление замминистра финансов США Адевале Адейемо о намерении Вашингтона вводить санкции против компаний, которые задействованы в цепи поставок России следующим образом: «Конечно, мы будем продолжать наращивать рестрикции, и наши возможности не исчерпаются в ближайшее время. Есть много чего, что мы можем сделать, включая расширение санкций на новые цели, ужесточение санкций, которые уже существуют».

При этом директор по коммуникациям Белого дома отметила, что на данный момент конкретных сведений о запланированных новых ограничениях нет.

Вашингтон, Иван Бабурин

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