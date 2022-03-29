Небензя: Односторонние санкции против России оборачиваются кризисом исторического масштаба

Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности организации во вторник, 29 марта, заявил, что введенные Западом против России односторонние санкции ведут к глобальному экономическому кризису исторического масштаба, – сообщает ТАСС.

Говоря об угрожающем миру продовольственном кризисе, Небензя заявил: «Реальные причины, грозящие мировому продовольственному рынку серьезной турбулентностью, отнюдь не в действиях России, а в безудержной санкционной истерии, которую Запад развязал в отношении России, не подумав ни о населении государств так называемого глобального юга, ни о своих собственных гражданах. Попытка изолировать Россию экономически, финансово и логистически от налаженных многолетних каналов сотрудничества уже оборачивается экономическим кризисом исторического масштаба».

«Даже неискушенному наблюдателю ясно, что снять напряжение транспортно-логистических, финансовых связей, обеспечить бесперебойность поставок и стабилизировать международные сельскохозяйственный и продовольственный рынки может только отказ от односторонних незаконных ограничительных мер», – сказал российский постпред на заседании Совета Безопасности ООН.

Нью-Йорк, Иван Бабурин

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