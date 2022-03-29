В США надеются, что украинские беженцы к ним не приедут

Директор по коммуникациям Белого дома Кейт Бедингфилд на брифинге во вторник, 29 марта, заявила, что большинство украинских беженцев, которые могли бы попасть в США через океан, «хотят проживать ближе к родине, то есть в Европе», – сообщают СМИ.

Когда Бедингфилд попросили предоставить детали планов администрации США по обещанному размещению в стране 100 тысяч украинских беженцев, она ответила следующее: «Мы рассчитываем, что большинство из этих беженцев захотят остаться поближе к дому, то есть – в Европе. Но мы прилагаем усилия для того, чтобы гарантировать, что сможем принять 100 тысяч человек».

Вашингтон, Иван Бабурин

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