Путин подписал указ об обеспечении технологической независимости

Президент России Владимир Путин в среду, 30 марта, подписал указ об обеспечении технологической независимости, запрещающий приобретать иностранное ПО для объектов критической информационной инфраструктуры (КИИ) РФ без согласования с властями.

Подписанный президентом РФ указ, с завтрашнего дня, 31 марта, запрещает госзаказчикам закупать иностранный софт для критической инфраструктуры без согласования с профильным ведомством.

Кроме того, Путин другим своим указом запретил госорганам с 1 января 2025 года использовать иностранное программное обеспечение на объектах КИИ «в целях обеспечения технологической независимости и безопасности критической информационной инфраструктуры».

Документом, опубликованном в среду, 30 марта, на официальном портале правовой информации устанавливается, что «с 1 января 2025 г. органам государственной власти, заказчикам запрещается использовать иностранное программное обеспечение на принадлежащих им значимых объектах критической информационной инфраструктуры».

Москва, Иван Бабурин

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