Минобороны России в среду, 30 марта заявило, что выявлены конкретные лица, принимавшие участие в создании компонентов биологического оружия на Украине.

«Должностные лица, которые принимали участие в создании компонентов биологического оружия на Украине это руководители подразделений и сотрудники Пентагона и его основных компаний-подрядчиков. Как показывают идущие журналистские расследования в западной прессе, эти компании были напрямую связаны с Хантером Байденом», – заявили в минобороны России.

В российском военном ведомстве также сказал, что «вскрытые факты доказывают, что киевский режим всерьез рассматривал возможность использования биологического оружия против населения Донбасса и России.

«Более детально о результатах анализа документов расскажем в ближайшее время», – заявили в минобороны России.

Также в минобороны России заявили, что обнаруженные документы говорят о планах Киева использовать беспилотники, способные распылять смертельно опасные вещества.

Москва, Иван Бабурин

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