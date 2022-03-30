Минобороны РФ: Все цели первого этапа военной спецоперации на Украине достигнуты

Официальный представитель минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков на брифинге в среду, 30 марта, заявил, что все цели первого этапа военной спецоперации на Украине достигнуты, а на Киевском и Черниговском направлениях сейчас происходит плановая перегруппировка войск.

Генерал-майор Конашенков сказал, что «на первом этапе спецоперации планировалось заставить противника сконцентрировать силы для удержания больших пунктов на киевском и черниговском направлениях, включая Киев. Сковать их на поле боя и без штурма городов во избежание потерь среди гражданских нанести поражение, которое не позволило бы им использовать силы на главном направлении российских действий – на Донбассе. Все эти цели были достигнуты».

«Одновременно российская армия решала другую задачу – в отсутствие притока свежих сил противника с запада и из центра Украины создать условия для проведения завершающего этапа операции по освобождению республик Донбасса. С этой целью проводилась и продолжается постоянное целевое огневое поражение созданных киевским режимом за 8 лет укреплений, взяты под полный контроль основные линии коммуникаций и снабжения, уничтожены системы ПВО Украины, аэродромная инфраструктура, крупнейшие военные склады, центры подготовки и сосредоточения наемников», – рассказал на брифинге официальный представитель минобороны РФ.

«Все основные задачи российских сил на киевском и черниговском направлениях выполнены, цель перегруппировки российских войск – активизация действий на приоритетных направлениях и, прежде всего, завершение операции по полному освобождению Донбасса», – заявил Игорь Конашенков.

Москва, Иван Бабурин

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