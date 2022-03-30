Путин объяснил Шольцу, почему Россия переводит оплату за газ на рубли

Президент России Владимир Путин и канцлер ФРГ Олаф Шольц провели телефонный разговор, в котором российский лидер объяснил коллеге из Германии, почему за газ теперь придется расплачиваться рублями, – сообщает пресс-служба Кремля.
В частности, Кремль сообщает, что «Владимир Путин информировал Федерального канцлера по существу решения о переходе к оплате газа, поставляемого, в частности, в ФРГ, российскими рублями. Изменение порядка расчетов вводится из-за того, что в нарушение норм международного права валютные резервы Банка России были заморожены странами-членами ЕС».
«Принятое решение не должно привести к ухудшению контрактных условий для европейских компаний-импортеров российского газа. Условлено, что на этот счет дополнительно переговорят эксперты двух стран», – говорится в сообщении пресс-службы Кремля.
Лидеры государств условились, что на этот счет дополнительно переговорят эксперты двух стран.
Путин и Шольц также обменялись мнениями в связи с прошедшим накануне в Стамбуле очередным раундом переговоров российских и украинских представителей.
Напомним, что ранее Президент России Владимир Путин заявил, что оплата поставок российского газа на экспорт в «недружественные» страны переводится в российские рубли.
Москва, Иван Бабурин
© 2022, РИА «Новый День»
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