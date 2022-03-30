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Среда, 30 марта 2022, 21:00 мск

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В Кремле от российских блогеров ждут достоверного контента

Начальник управления президента России по общественным проектам Сергей Новиков в среду, 30 марта, обратился к участникам конкурса «ТопБЛОГ» президентской платформы «Россия – страна возможностей» с пожеланием создавать не только интересный, но и достоверный контент в условиях информационной войны, которая сейчас идет в интернете, – сообщает ТАСС.

В частности Новиков сказал блогерам: «Я очень надеюсь, что по любому поводу, в том числе и по политической повестке, которая сейчас очень важна, потому что сейчас в интернете фактически проходит информационная война, вы будете давать только достоверный, но вместе с тем интересный контент».

Кроме того, представитель Кремля заявил, что от от лидеров мнений в интернете во многом зависит психологическое здоровье россиян и назвал текущую информационную обстановку напряженной.

Москва, Иван Бабурин

© 2022, РИА «Новый День»

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