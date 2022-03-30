Минобороны РФ заявило о критической гуманитарной ситуации в Харькове

Начальник Национального центра управления обороной (НЦУО) РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев на брифинге в среду, 30 марта, заявил, что в ряде населенных пунктов, подконтрольных официальному Киеву, гуманитарная обстановка продолжает стремительно ухудшаться. Наиболее критическая ситуация на сегодня складывается в Харькове.

В частности, Михаил Мизинцев заявил, что гражданское население Харькова старается не общаться в социальных сетях из-за массовых арестов, которые проводит СБУ. В городе введен комендантский час. Местные жители, опасаясь провокаций со стороны националистов, вынуждены укрываться в подвалах. Во многих домах нет отопления, света и газа, коммунальными службами восстановительные работы не проводятся. В больницах гражданскому населению в медицинской помощи отказывают, лечат только военнослужащих ВСУ и боевиков территориальной обороны.

Кроме того генерал-полковник Мизинцев рассказал о том, что харьковчане стараются не общаться по телефону и в социальных сетях.

«Люди осторожны в высказываниях, так как СБУ проводит массовые аресты гражданских лиц. Только за предположительно хорошее отношение к России людей забирают и они не возвращаются», – сообщил представитель российского минобороны.

Начальник НЦУО РФ также рассказал, что боевики руководствуются прямым приказом из Киева – использовать любое необходимое им имущество и технику гражданского населения, заходить в квартиры и оборудовать в них огневые точки, а при малейшем недовольстве хозяев, расстреливать их на месте.

Михаил Мизинцев заявил, что для спасения жителей города требуется принятие незамедлительных решений, направленных на стабилизацию гуманитарной обстановки.

Начальник Национального центра управления обороной России выступил с обращением к мировым гуманитарным организациям: «Обращаемся к руководителям Организации Объединенных Наций, ОБСЕ, Международного Комитета Красного Креста и других международных организаций и настоятельно просим использовать авторитет и потенциал ваших организаций для принуждения киевских властей к выполнению ими гуманитарных обязательств не только в Харькове, но и в других населенных пунктах Украины».

Москва, Иван Бабурин

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