Германия готова дать Украине гарантии безопасности, а США – нет

Министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок в среду, 30 марта, заявила, что Германия готова обеспечить гарантии безопасности Украине, – сообщает агентство DPA

«Если требуются гарантии, то Германия будет в этом участвовать и даст их. Германия на сто процентов солидарна с Украиной», – цитирует агентство главу германского МИДа.

Сообщается также, Бербок отметила, что итоги стамбульских переговоры России и Украины не нужно интерпретировать таким образом, что страны вскоре достигнут прорыва в переговорах.

«Россия понимает гарантии и нейтралитет иным образом, чем Запад», – отметила немецкий министр.

Следует отметить, что США со своей стороны пока не готовы говорить ни о какой конкретике в контексте предоставления возможных гарантий безопасности Украине, о чем заявила в среду, 30 марта, заявила директор по коммуникациям Белого дома Кейт Бедингфилд.

В ходе брифинга Бедингфилд сказала журналистам: «Мы находимся в постоянном контакте с украинской стороной по поводу обеспечения безопасности и суверенитета Украины. Тем не менее, мы пока не готовы объявить что-либо конкретное относительно возможности стать гарантами безопасности для Украины».

Берлин, Иван Бабурин

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