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Конфликт на Украине

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NewDayNews.ru

Четверг, 31 марта 2022, 00:13 мск

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США вывели свои боевые корабли из Черного моря

Официальный представитель Пентагона Джон Кирби на брифинге в среду, 30 марта, заявил, что США вывели корабли из акватории Черного моря на фоне российской военной операции на Украине, – сообщают СМИ.

Представитель Пентагона заявил журналистам: «США не заинтересованы в эскалации конфликта. В выводе кораблей нет ничего необычного, поскольку они «не находятся в Черном море постоянно. Мы регулярно отправляем корабли в Черное море и выводим их оттуда по мере необходимости»,

По словам Кирби в этот раз решение было принято перед началом российской военной операции на Украине, потому что Вашингтон хотел «ясно продемонстрировать всем, что США не заинтересованы в эскалации конфликта».

«Когда корабли вернутся в Черное море, Пентагон еще не принял решение, это будет зависеть от интересов национальной безопасности США, а также союзников и партнеров», – добавил представитель Пентагона Джон Кирби.

Вашингтон, Иван Бабурин

© 2022, РИА «Новый День»

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