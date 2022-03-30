Пентагон не исключает наращивания своих сил в Европе

Официальный представитель Пентагона Джон Кирби на брифинге в среду, 30 марта, заявил, что США не исключают наращивания сил в Европе, поскольку подходят к вопросу о корректировке конфигурации военного присутствия с пониманием необратимости перемен в регионе, – сообщает РИА Новости.

Отвечая на вопрос, возможно ли размещение дополнительных войск в Европе на постоянной основе, Кирби ответил: «Возможно, но опять же, никаких решений на данный момент не принято. Я думаю, что мы работаем в рамках понимания, что Европа прежней уже не будет».

Вашингтон, Иван Бабурин

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