Вашингтон не заинтересован в прямом столкновении с Россией

Директор по коммуникациям Белого дома Кейт Бедингфилд на брифинге в среду, 30 марта, заявила, что президент США Джо Байден не намерен принимать решения о военной помощи Украине, которые могли бы привести к прямой военной конфронтации между Вашингтоном и Москвой, – сообщает ТАСС.

Общаясь с журналистами, Бедингфилд сказала: «Когда президент решает, что именно отправить на Украину, он учитывает два момента. Первое – это оценки военных относительно того, что является наиболее эффективным и будет наиболее полезным украинским вооруженным силам. Второе – он не станет принимать решений, ведущих к прямому конфликту между военными США и России».

При этом представитель Белого дома подчеркнула, что «объемы и масштабы предоставленной США Украине военной помощи являются беспрецедентными».

Вашингтон, Иван Бабурин

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