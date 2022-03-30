США опасаются вводить санкции против Лаборатории Касперского

Минфин США, несмотря на требования властей страны, опасается вводить санкции против «Лаборатории Касперского» из-за возможных последствий, – сообщает газета Wall Street Journal.

WSJ со ссылкой на источники пишет, что Совет национальной безопасности Белого дома поручил минфину подготовить рестрикции против российской компании в рамках вводимых против России санкций из-за событий на Украине. Однако некоторые эксперты ведомства, специализирующихся на разработке санкций заявили об обеспокоенности относительно последствий подобного шага и их масштабов.

«Программным обеспечением «Лаборатории Касперского» используют сотни миллионов пользователей по всему миру, что затрудняет введение санкций», – пишет WSJ со ссылкой на свои источники в минфине.

Кроме того, в США и Европе опасаются, что введение санкций против российского IT-гиганта повысит вероятность кибератак со стороны Москвы против Запада, в том числе с использованием данного ПО.

«Сейчас идея введения санкций против компании отложена. Вместе с этим администрация США будет изучать варианты еще более болезненных последствий для российской экономики», – отмечают источники Wall Street Journal.

Вашингтон, Иван Бабурин

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