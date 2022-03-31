США собираются ввести санкции против еще трех отраслей экономики России

Минфин США определил, что санкции могут быть введены против еще трех отраслей российской экономики – аэрокосмической, морской и электронной, – сообщает РИА Новости

В американском минфине заявили, что теперь власти Соединенных Штатов смогут вводить санкции против любого физического или юридического лица из этих сфер.

В пресс-релизе министерства финансов США говорится: «Сегодня министр финансов в консультациях с госсекретарем приняла решение, что санкции применимы к аэрокосмическому, морскому и электронному сектору экономики Российской Федерации».

Кроме того по информации ТАСС, власти США в четверг 31 марта, расширили экономические санкции против России. Минфин Соединенных Штатов внес в санкционный список дополнительно 13 физических лиц и 21 организацию из России.

В частности, под американские рестрикции попали предприятия «Сертал», «Серния Инжиниринг», НИИ «Вектор», АО «Микрон» и АО «Т-Платформы».

Следует отметить, что дочерняя банковская компания торговой площадки Ozon – «Ozon Банк» была исключена из санкционного списка США.

Вашингтон, Иван Бабурин

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