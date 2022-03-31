Россия вводит запрет на въезд высшего руководства ЕС

Министерство иностранных дел России в четверг, 31 марта сообщило, что в качестве ответной меры Россия расширила список европейских чиновников, которым отныне запрещен въезд в Россию. Вербальная нота МИД России, информирующая о данном шаге, передана в представительство ЕС в Москве.

В российском внешнеполитическом ведомстве заявили: «Ограничения распространены на высшее руководство Европейского союза, в том числе ряд еврокомиссаров и начальников военных структур ЕС, а также подавляющее большинство депутатов Европейского парламента, продвигающих антироссийскую политику».

Ответные меры России затронули представителей правительств и парламентов некоторых стран-членов Евросоюза, а также общественных деятелей и работников СМИ.

«В ответный российский «черный список» внесены также высокопоставленные должностные лица, включая представителей правительств и парламентов некоторых стран-членов ЕС, а также общественных деятелей и работников СМИ, несущих персональную ответственность за продвижение незаконных антироссийских санкций, разжигание русофобских настроений, ущемление прав и свобод русскоязычного населения», – заявили в российском МИДе.

Москва, Иван Бабурин

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