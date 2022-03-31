Над Мариуполем сбиты вертолеты с командирами «Азова»*

Официальный представитель минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков на брифинге в четверг 31 марта, заявил, что силами народной милиции ДНР были подбиты два вертолета, на которых пытались вывезти из Мариуполя нацистских командиров.

В частности, Игорь Конашенков сказал: «Утром 31 марта киевским режимом была предпринята попытка эвакуации из города Мариуполь двумя вертолетами Ми-8 командного состава полка украинских националистов «Азов»*. Расчётом переносного зенитного ракетного комплекса народной милиции ДНР из трофейного американского комплекса «Стингер» один украинский вертолет Ми-8 был сбит и упал в районе населенного пункта Рыбацкое».

«Второй украинский Ми-8 – от попадания ракеты получил повреждения, уклонился в сторону моря, но потерпел крушение в 20 километрах от берега», – генерал-майор Конашенков.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 124 самолета и 80 вертолетов, 345 беспилотных летательных аппаратов, 1826 танков и других боевых бронированных машин, 195 установок реактивных систем залпового огня, 766 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 1704 единицы специальной военной автомобильной техники.

*Организация признана террористической и запрещена в России

Москва, Иван Бабурин

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