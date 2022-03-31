Большая часть «санкционных» самолетов останется в России

Вице-премьер России Юрий Борисов в четверг, 31 марта, заявил, что большинство самолетов Boeing и Airbus, несмотря на западные санкции в отношении российской авиации, останется в стране.

В эфире телеканала Россия 24 Борисов сказал: «Весь авиапарк, имеется в виду иностранных самолетов, останется в России. Большинство. Часть была арестована в период введения санкций. Абсолютное большинство Boeing и Airbus остается в России».

Что касается отечественных моделей самолетов, российский вице-премьер сказал, что планы по их серийному производству сдвигаются на 1-2 года

«Безусловно, запрет поставки комплектующих, которые в большом объеме присутствовали и заложены при проектировании наших двух флагманских моделей – Superjet 100 и МС-21 – заставляют нас активно и динамично организовать работу по ускоренному импортозамещению. Но все равно произойдет сдвижка на 1-2 года – и наши первоначальные планы по серийному производству сдвигаются», – заявил Юрий Борисов.

Москва, Иван Бабурин

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