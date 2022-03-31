По личной просьбе лидеров Франции и Германии к Владимиру Путину российская армия вновь откроет гуманитарный коридор из Мариуполя

Начальник Национального центра управления обороной (НЦУО) РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев на брифинге в четверг, 31 марта, заявил, что по личным просьбам президентов Франции и ФРГ Эммануэля Макрона и Олафа Шольца к российскому лидеру, в пятницу 1 апреля с 10:00 мск. вооруженные силы РФ вновь открывают гуманитарный коридор из Мариуполя в Запорожье.

Михаил Мизинцев на брифинге заявил, что в связи с вышесказанным Россия настойчиво призывает киевские власти:

– опубликовать в СМИ на украинском и русском языках до 03:00 мск 1 апреля заявление об открытии гумкоридора из Мариуполя;

– до 03:00 1 апреля оповестить о планируемом гумкоридоре из Мариуполя в Запорожье представителей посольств, структуры ООН, МККК, ОБСЕ;

– с 06:00 1 апреля оповестить мирных жителей и иностранцев о местах сбора и открытии гумкоридора из Мариуполя;

– до 06:00 1 апреля письменно уведомить российскую сторону, а также международные организации о готовности к проведению эвакуации из Мариуполя.

«Россия призывает Киев выполнить условия по созданию гумкоридора из Мариуполя в Запорожье, с 09:00 1 апреля установить связь между российской и украинской сторонами для обмена информацией о подготовке к эвакуации населения и иностранцев», – заявил генерал-полковник Мизинцев.

Москва, Иван Бабурин

© 2022, РИА «Новый День»