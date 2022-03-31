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Четверг, 31 марта 2022, 23:39 мск

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Американцев призвали немедленно покинуть Россию

Фото: novyny.org

Официальный представитель госдепа США Нед Прайс в четверг заявил, что граждане США, находящиеся на территории России и Украины, должны немедленно покинуть эти страны, – сообщают СМИ.

«Граждане США, находящиеся на территории России и Украины, должны немедленно покинуть эти страны. Мы серьезно относимся к нашей обязанности информировать граждан США о развитии событий, которые могут повлиять на их безопасность и защищенность во время путешествий или пребывания вне Соединенных Штатов», – заявил Прайс.

«Соответствующие положения были добавлены в рекомендации Госдепартамента для американских граждан за рубежом», – добавил представитель госдепа США.

Вашингтон, Иван Бабурин

© 2022, РИА «Новый День»

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