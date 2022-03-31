КНР вводит визовые ограничения в отношении американских чиновников

Официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь на регулярном брифинге для журналистов в четверг, 31 марта, заявил, что Китай принял решение ввести ответные визовые ограничения в отношении должностных лиц США, фабрикующих ложь о ситуации с правами человека в Китае, – сообщает Синь Хуа.

Представитель МИД КНР заявил следующее: «В целях защиты суверенитета, безопасности и интересов развития Китая, а также законных прав и интересов китайских граждан китайская сторона в соответствии с положениями Закона КНР о противодействии иностранным санкциям приняла решение ввести ответные визовые ограничения для соответствующих должностных лиц США».

Ван Вэньбинь сказал, что визовые ограничения коснутся американских чиновников, которые содействуют принятию санкций в отношении Китая и наносят ущерб китайским интересам.

«Такое решение принято в ответ на недавнее решение США о введении визовых ограничений для китайских должностных лиц за, так называемые, «нарушения прав человека», – заявил китайский дипломат.

По словам представителя МИД КНР, американская сторона использует вопрос прав человека для фабрикации вопиющей лжи и как повод для вмешательства во внутренние дела Китая, «очернения» имиджа Китая и давления на китайских чиновников.

«Эти глубоко безнравственные действия грубо нарушают международное право и базовые нормы международных отношений. Китай решительно выступает против этого», – заявил Ван Вэньбинь.

Пекин, Иван Бабурин

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