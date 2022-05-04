Путин: Российские должники смогут расплатиться с зарубежными кредиторами рублями

Президент России Владимир Путин подписал указ о временном порядке исполнения финансовых обязательств в сфере корпоративных отношений перед некоторыми иностранными кредиторами, – сообщается на официальном интернет-портале правовой информации.

Указ устанавливает временный порядок выплаты прибыли российских компаний в пользу их совладельцев из недружественных государств.

В указе, подписанном главой государства, говорится, что он распространяется на долговые обязательства самой России, российских регионов, муниципалитетов, а также физических и юридических лиц РФ. Речь идет о выплатах свыше 10 млн. руб. в месяц (или их валютного эквивалента). Так, российские организации, имеющие долги перед зарубежными кредиторами, вправе расплатиться по ним в рублях.

Иной порядок исполнения обязательств по выплате прибыли резидентов иностранным кредиторам поручено определять Центробанку и Минфину РФ.

Москва, Иван Бабурин

© 2022, РИА «Новый День»