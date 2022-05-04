В Израиле выступили против «возрождения нацизма и русофобии»

Ряд израильских пророссийских движений в среду, 4 мая, опубликовали декларацию, в которой говорится, что на фоне «всемирного роста неонацистской деятельности» в Израиле также наблюдается «возрождение нацизма и русофобии», – сообщает израильское издание Newsru.co.il.

В декларации, на которую ссылается издание, говорится: «в Израиле на автобусных остановках рисуют свастику, красят автомобили в цвета профашистских организаций, а некоторые группы граждан используют не только ненормативную лексику, но и нацистское приветствие».

В ответ на такие действия «пророссийские группы намерены создать координационный совет, который будет разрабатывать план совместных действий по противостоянию нацизму и русофобии».

Сообщается, что Декларация подписана лидерами трех групп: «Ярость благородная» (Дмитрий Трапиров), «Сплотили ряды» (Марина Кихтева) и «Израильский антинацистский фронт»»(Гай Сандал).

Как отмечает Newsru.co.il, в Израиле в последнее время на стенах, на столбах, на автомобилях можно встретить символику поддержки военных действий властей России против Украины (символы Z, V и др.), а 7 и 9 мая пророссийские активисты планируют очередные акции.

Тель-Авив, Иван Бабурин

© 2022, РИА «Новый День»