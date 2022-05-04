Байден заявил, что всегда готов к новым санкциям против России

Президент США Джо Байден в Белом доме в среду, 4 мая, заявил, что в ближайшее время обсудит с лидерами G7 новые возможные санкции против России, – сообщает РИА Новости.

В частности, президент США заявил: «Что касается дополнительных санкций, мы всегда открыты к дополнительным санкциям. Я консультируюсь, я буду разговаривать с членами G7 на этой неделе о том, что мы будем делать и чего нет».

Вашингтон, Иван Бабурин

© 2022, РИА «Новый День»