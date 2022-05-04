США сорвали участие российской делегации в заседании комитета по информации ООН

Первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский в среду, 4 мая, заявил, что США сорвали участие российской делегации в работе комитета ООН по информации, – сообщает ТАСС.

Дмитрий Полянский, выступая в ООН на заседании комитета по информации, заявил: «Мы вынуждены привлечь внимание к тому, что из-за действия американской стороны участие в сессии комитета российской делегации из столицы фактически было сорвано. Глава нашей делегации, директор Департамента информации и печати МИД России Мария Захарова, получила визу только вчера, у остальных двух экспертов виз пока вообще нет. И это несмотря на то, что визовые запросы были поданы нами заблаговременно».

«Считаем подобную практику недопустимой. Призываем секретариат принять необходимые меры по недопущению подобного в дальнейшем», – подчеркнул первый зам. постпреда РФ при ООН.

Нью-Йорк, Иван Бабурин

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