В Австрии заявили, что Украина не вступит в ЕС в ближайшие десять лет

Министр Австрии по делам Евросоюза и конституционным вопросам Каролин Эдтштадлер в среду, 4 мая, заявила, что вступление Украины в ЕС не может быть достигнуто «в ближайшие пять-десять лет», – сообщает издание Euractiv.

Комментируя заявление министра иностранных дел Австрии Александра Шалленберга, который предложил Украине рассмотреть другие способы взаимодействия с ЕС, кроме вступления в сообщество, Эдштадлер заявила: «Полное присоединение Украины будет длительным процессом адаптации, который, безусловно, не может быть достигнут в ближайшие пять-десять лет, поскольку некоторые государства на Западных Балканах ждали десятилетия для следующего шага».

Министр Австрии по делам Евросоюза и конституционным вопросам также добавила, что для Украины не может быть ускоренной процедуры.

«Министр иностранных дел своим заявлением хотел сказать, что, возможно, придется проявить творческий подход в том, как Украина ознакомится с западными ценностями» – сказала Эдтштадлер.

Между тем в Киеве заявляют, что Украина может получить статус кандидата в члены Евросоюза уже в июне текущего года.

Вена, Иван Бабурин

© 2022, РИА «Новый День»