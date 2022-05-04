Минобороны РФ: Поражена американская радиолокационная станция контрбатарейной борьбы

Официальный представитель минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков на брифинге в среду, 4 мая, сообщил, что сегодня была поражена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США.

«Высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС России в течение дня уничтожены: радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США, четыре артиллерийских батареи на огневых позициях, три склада боеприпасов в районах Мирная Долина, Бахмутская и Ташковка», – рассказал Игорь Конашенков.

Кроме того, представитель российского минобороны сообщил: «Двадцать районов сосредоточения живой силы и военной техники, а также в районе населенного пункта Попасная радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США. Оперативно-тактической и армейской авиацией ВКС России поражены 77 районов сосредоточения живой силы и военной техники. Уничтожено до 310 националистов и 36 единиц вооружения и военной техники».

«Ракетными войсками и артиллерией поражена на огневых позициях украинская батарея реактивных систем залпового огня БМ-21 «Град», а также 83 района сосредоточения живой силы и военной техники. Российскими средствами противовоздушной обороны в течение дня уничтожены шесть украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Авдеевка, Северодонецк, Веселая Гора Луганской Народной Республики, а также над островом Змеиный. Кроме того, в районе Шпаковки Харьковской области сбиты в воздухе два реактивных снаряда систем залпового огня «Смерч», – сообщил журналистам на брифинге генерал-майор Конашенков.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 146 самолетов, 112 вертолетов, 712 беспилотных летательных аппаратов, 287 зенитных ракетных комплексов, 2817 танков и других боевых бронированные машин, 323 установки реактивных систем залпового огня, 1292 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 2624 единицы специальной военной автомобильной техники.

Москва, Иван Бабурин

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