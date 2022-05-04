Европарламент выступил за отмену принципа единогласного принятия важнейших решений

Европарламент в среду, 4 мая, по итогам конференции «Будущее Европы» принял резолюцию, в которой говорится, что на фоне происходящих событий в мире необходимо глубокое реформирование Евросоюза, – сообщают СМИ.

Сообщается, что в числе одобренных решений говорится об отмене принципа единогласного принятия важнейших решений. По мнению евродепутатов, это мешает эффективной работе ЕС. В принятой резолюции предлагается наделить Депутатов Европарламента законодательной инициативой и полномочиями в вопросах здравоохранения, энергетики, миграции и обороны. На сегодня они находятся в ведении национальных правительств.

В целом, в документе, принятом в среду, 4 мая, говорится: «Европейски парламент признает, что амбициозные и конструктивные предложения, сформулированные по итогам конференции, требуют пересмотра договоров, в частности, чтобы обеспечить большую простоту, прозрачность, ответственность и демократию внутри ЕС».

В принятой в среду резолюции также говорится, что для реализации реформ Европарламент должен будет определиться с конкретными предложениями и предоставить их на рассмотрение Совета ЕС. Кроме того, может потребоваться проведение национальных референдумов в европейских странах.

Страсбург, Иван Бабурин

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