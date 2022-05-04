Россия на три дня открывает гуманитарный коридор для выхода гражданских с «Азовстали»

Межведомственный координационный штаб Российской Федерации по гуманитарному реагированию в среду, 4 мая, выступил с заявлением, в котором говорится, что 5, 6 и 7 мая будет открыт гуманитарный коридор с территории металлургического комбината «Азовсталь» для эвакуации гражданских лиц.

В заявлении минобороны РФ говорится: «В соответствии с решением руководства Российской Федерации, исходя из гуманных принципов, Вооруженные Силы России с 08:00 до 18:00 (мск) 5, 6 и 7 мая 2022 г. открывают гуманитарный коридор с территории металлургического комбината «Азовсталь» для эвакуации гражданских лиц (рабочего персонала, женщин и детей), о нахождении которых в подземных сооружениях комбината, в очередной раз, заявляют киевские власти».

«В указанный период Вооруженные Силы России и формирования Донецкой Народной Республики в одностороннем порядке прекращают любые боевые действия, подразделения отводятся на безопасное расстояние и обеспечивают вывод мирных граждан в любых избранных ими направлениях, как на территорию Российской Федерации, так и в подконтрольные киевским властям районы», – сообщили в межведомственном координационном штабе Российской Федерации по гуманитарному реагированию.

Москва, Иван Бабурин

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