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Среда, 4 мая 2022, 23:16 мск

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Минобороны РФ: В Запорожье украинские официальные лица перепродают гуманитарную помощь

Фото: РИА «Новый День»

Начальник Национального центра управления обороной (НЦУО) РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев н6а брифинге в среду, 4 мая, заявил, что должностные лица городов в Запорожской области присваивают гуманитарную помощь и затем перепродают ее местным жителям.

На брифинге начальник НЦУО РФ Михаил Мизинцев, в частности, сказал: «В Запорожской области на подконтрольной киевскому режиму территории зафиксированы многочисленные факты незаконного присвоения должностными лицами военных администраций городов гуманитарной помощи для ее последующей перепродажи местному населению».

«Из-за таких действий властей Украины международные организации рассматривают вопрос о прекращении ее доставки. Как это ранее сделало румынское представительство Международного комитета Красного Креста в Одесской области, где также были зафиксированы массовые хищения жизненно необходимой мирным гражданам гуманитарной помощи», – добавил генерал-полковник Мизинцев.

Михаил Мизинцев также заявил, что подобные поступки официальных лиц Украины демонстрируют «истинное лицо украинских властей, выражающих бесчеловечное отношение к судьбе народа Украины и пренебрегающих нормами морали и международного гуманитарного права».

Москва, Иван Бабурин

© 2022, РИА «Новый День»

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