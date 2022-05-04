Начальник Национального центра управления обороной (НЦУО) РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев н6а брифинге в среду, 4 мая, заявил, что должностные лица городов в Запорожской области присваивают гуманитарную помощь и затем перепродают ее местным жителям.

На брифинге начальник НЦУО РФ Михаил Мизинцев, в частности, сказал: «В Запорожской области на подконтрольной киевскому режиму территории зафиксированы многочисленные факты незаконного присвоения должностными лицами военных администраций городов гуманитарной помощи для ее последующей перепродажи местному населению».

«Из-за таких действий властей Украины международные организации рассматривают вопрос о прекращении ее доставки. Как это ранее сделало румынское представительство Международного комитета Красного Креста в Одесской области, где также были зафиксированы массовые хищения жизненно необходимой мирным гражданам гуманитарной помощи», – добавил генерал-полковник Мизинцев.

Михаил Мизинцев также заявил, что подобные поступки официальных лиц Украины демонстрируют «истинное лицо украинских властей, выражающих бесчеловечное отношение к судьбе народа Украины и пренебрегающих нормами морали и международного гуманитарного права».

Москва, Иван Бабурин

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