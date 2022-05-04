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Среда, 4 мая 2022, 23:16 мск

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Правящая партия Швеции может расколоться из-за вступления страны в НАТО

Фото: pixabay.com

В правящей Социал-демократической партии Швеции назревает раскол из-за возможного вступления страны в НАТО, – сообщает The Guardian.

Издание пишет, что социал-демократы стремятся избежать раскола по вопросу, который «бросает вызов почти 200-летнему шведскому нейтралитету». При этом, местные СМИ сообщили, что министр климата и окружающей среды, председатель федерального совета женского крыла социал-демократов Анника Страндхелл сказала, что фракция имеет «долгую историю в вопросах, касающихся мира, разоружения и разрядки».

Сообщается, что Страндхелл заявила: «Мы в федеральном совете решили придерживаться наших решений о том, что Швеция должна быть нейтральной в военном отношении и стоять вне НАТО».

Стокгольм, Иван Бабурин

© 2022, РИА «Новый День»

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