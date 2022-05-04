Кандидат в президенты Бразилии: Зеленский, как часть спектакля

Экс-президент Бразилии и кандидат на новых выборах Луис Инасиу Лула да Силва в среду, 4 мая, в интервью журналу Time заявил, что Зеленский ведет себя странно, – сообщает РИА Новости.

Сообщается, что в интервью изданию да Силва заявил следующее: «Иногда я смотрю, как президент Украины выступает по телевидению, ему аплодируют, он срывает овации в парламенте. Я не знаю президента Украины, но его поведение немного странное. Он как будто часть спектакля. Он по телевидению утром, днем и ночью. Он в британском парламенте, в немецком парламенте, во французском парламенте, в итальянском парламенте, как будто он ведет политическую кампанию. А ему бы следовало быть за столом переговоров».

«Он хотел войны. Если бы он ее не хотел, он бы должен был продолжать переговоры. Нам нужно достичь соглашения. Но люди поощряют (войну). Вы подбадриваете этого парня (Зеленского), а потом он думает, что он вишенка на вашем торте. У нас должен быть серьезный разговор», – сказал да Силва журналу Time.

Буэнос-Айрес, Иван Бабурин

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